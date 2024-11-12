Riyad Zirvesi'nde Ortak Bildiri Yayınlandı

Güncel

RİYAD, 12 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sonrası ortak sonuç bildirisi yayımlandı.

Suudi Arabistan'ın Suudi Haber Ajansı'nın pazartesi günü tam metin olarak yayımladığı bildiride Gazze Şeridi'ndeki saldırıların an itibarıyla Lübnan'a uzanması ve Irak, Suriye ve İran'ın egemenliğinin ihlali konusunda da uyarı yapıldı.

Bildiride, Mısır ve Katar'ın ABD'yle işbirliği içinde Gazze Şeridi'nde derhal ve kalıcı ateş sağlanması ve rehine ve tutukluların serbest bırakılmasına yönelik çabalarına destek verildi. İsrail hükümetinin müzakerecilerin vardığı anlaşmalardan çekildiğinin hatırlatıldığı kararda söz konusu çabaların başarısızlığa uğramasından İsrail sorumlu tutuldu.

Uluslararası topluma, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayacak etkili eylemlerde bulunma çağrısı yapılan sonuç bildirisinde uluslararası hukuk, insani hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın uygulanmasındaki çifte standartlar kınandı.

Kasım 2023'te yapılan ilk toplantının ardından gerçekleşen zirvede İsrail'in Filistin toprakları ve Lübnan'da devam eden saldırıları ve mevcut bölgesel gelişmeler ele alındı.