Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

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Rıza Kayaalp: Rekor için bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmak boynumuzun borcu oldu

Uğur DEMİRKIRDI/BÜKREŞ, (DHA) - Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen sporcu Rıza Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olmak için mindere çıktı. Finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a kaybeden Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.

Rıza Kayaalp, final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 14'üncü kez final oynamasının tarihi bir başarı olduğunu anımsatan Rıza Kayaalp, "14'üncü finalimi yaptım. Çok istiyordum. Belki de bu yüzden de oldu diyebiliriz. 2-0 öne geçtiğimiz bir maç, bir anlık boşluğuma denk geldi diyebiliriz. Normalde bu oyunu yiyecek sporcu değilim. Maçı soğutmam gerekiyordu. Şampiyonluk hırsıyla oldu. Baskı kurmaya devam edecektik. Hayatta yemeyeğim bir oyunu yedik. Yapacak bir şey yok. Olimpiyatlara hazırlanacağız. Olimpiyat yoluna devam edeceğiz. 14'üncü final. Rekor için bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmak boynumuzun borcu oldu gibi. 12'nci şampiyonluğun sonunda 13'üncüyü kızımla kutlamak istedim. Kızımla şampiyonluğu yaşamak için gücümü de kullanmaya çalıştım. Ani bir boşluğuma geldi. Olmadı" diye konuştu.

RIZA KAYAALP'E KIZI AY VERA'DAN KOCAMAN DESTEK

Final maçında mücadele boyunca babası Rıza Kayaalp'i tribünden destekleyen Ay Vera, müsabaka sonunda ise milli sporcunun en büyük destekçisi oldu.

Final maçında 'Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera sürekli olarak 'Baba baba" diyerek milli sporcuya destek olurken, elinde Türk Bayrağı'nı salladı. Eşi Zeynep Kayaalp de tribünde büyük bir heyecan içinde mücadaleyi takip etti. Rıza Kayaalp'ı müsabakanın ardından kızı ve eşi sarılarak teselli etti. 14'üncü kez final oynayan Rıza Kayaalp daha önce 12 kez kazandığı Avrupa Şampiyonluğunu 13'e çıkartamayarak rekorun eşiğinden döndü. Rus sporcu Karelin ve Rıza'nın 12'şer Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.