Rıza Pehlevi'den Ulusal Birlik Çağrısı

(ANKARA) - Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Huzistan, İlam, Kirmanşah, Kürdistan ve Batı Azerbaycan illerindeki vatandaşlara hitaben yayımladığı mesajda, İran'da sistemin "çöküşün eşiğinde" olduğunu savunarak, ulusal birlik çağrısı yaptı.

Pehlavi, mesajında Azeriler, Kürtler, Lorlar ile çeşitli aşiret ve topluluklara seslenerek, İslam Cumhuriyeti yönetiminin ilk gününden bu yana söz konusu kesimlerin "zulme maruz kaldığını" öne sürdü.

İran'ın geleceğinde din ile devletin ayrıldığı, hukukun üstünlüğüne ve eşit vatandaşlık haklarına dayalı bir yönetim kurulacağını iddia eden Pehlavi, bu çerçevede ayrımcılığın sona ereceğini savundu.

Ülkenin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Pehlavi, "Bu sistemin çöküşünün eşiğindeyiz. Ancak uyanık ve hazırlıklı olmalı, İran topraklarına her zaman açgözlü gözlerle bakan fırsatçı güçlerin durumu istismar etmesine izin vermemeliyiz. İnanıyorum ki, azim ve ulusal birlik ile sizi ve diğer tüm İranlıları parlak bir yarın bekliyor" ifadelerini kullandı.