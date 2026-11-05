Rızai, Putin'in İran'a saldırıları kınayıp savaşı bitirmeye hazır olduğunu aktardı - Son Dakika
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Rızai, Putin'in İran'a saldırıları kınayıp savaşı bitirmeye hazır olduğunu aktardı

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Putin'in İran'a dönük saldırıları kınadığını, savaşın sona ermesi için yardıma hazır olduğunu bildirdi. Görüşmede savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri ve Rusya'dan İran'a doğal gaz boru hattı projesi konuşuldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a yönelik saldırıları kınadığını ve savaşın sona erdirilmesi için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Rızai, Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Görüşmede, bölgedeki önemli meselelerin ele alındığını belirten Rızai, Putin'in savaşın sonlandırılması için her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade ettiğini aktardı.

Savaş sonrası dönem ve bölgenin güvenlik düzenlemelerine ilişkin önemli konuları istişare ettiklerini dile getiren Rızai, İran lideri Mücteba Hamaney'in mesajını Putin'e ilettiğini, Rus liderin de Hamaney'e sıcak ve samimi selamlarını yolladığını kaydetti.

Putin'in İran'daki nükleer tesislerin bombalanmasını kınadığını belirten Rızai, Rus liderin İran'a karşı yürütülen savaşı "haksız" olarak nitelendirdiğini aktardı.

Rusya'dan İran'a doğal gaz boru hattı

Rızai, Putin ile görüşmesinde Rusya'dan İran'a doğal gaz boru hattı inşa edilmesi konusunun da ele alındığını bildirdi.

Söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle İran'ın doğal gaz ihtiyacının karşılanacağını belirten Rızai, aynı zamanda Rusya'dan alınacak doğal gazın çevre ülkelere satılmasının da hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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