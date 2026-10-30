Rize Ardeşen Belediyesine vahşi depolamadan 2 milyon 346 bin lira ceza verildi - Son Dakika
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Rize Ardeşen Belediyesine vahşi depolamadan 2 milyon 346 bin lira ceza verildi

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Rize Ardeşen Belediyesine vahşi depolamadan 2 milyon 346 bin lira ceza verildi
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Bakanlık, Fırtına Deresi yakınında vahşi depolama gerekçesiyle Ardeşen Belediyesine 2 milyon 346 bin lira para cezası uyguladı. CİMER şikayetleri üzerine denetimde, belediyeye hibe edilen çöp kamyonlarıyla toplanan atıkların dere bölgesine usule aykırı döküldüğü belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize'nin Ardeşen Belediyesine, Fırtına Deresi yakınında vahşi depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 2 milyon 346 bin lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, CİMER'e yapılan şikayetler üzerine Fırtına Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Bakanlığın kentte hizmetlerin aksamaması amacıyla Ardeşen Belediyesine hibe ettiği çöp kamyonlarıyla toplanan atıkların usul ve esaslara aykırı olarak Fırtına Deresi bölgesine döküldüğü belirlendi.

İncelemede, atıkların çevresel tedbir alınmadan vahşi depolandığı, alanın yakınında konut ve iş yerlerinin bulunduğu tespit edildi.

Belediyenin eylül boyunca aktarma istasyonuna hiç atık göndermediğinin de belirlenmesi üzerine, ihlaller nedeniyle Ardeşen Belediyesine 2 milyon 346 bin lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim MerkeziFırtınaArdeşenGüncelRizeSon Dakika

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