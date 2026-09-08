Rize Ardeşen'de motosikletli Veysel Kalaycı tabancayla vuruldu, o anlar kamerada
Rize'nin Ardeşen ilçesinde S.T., tabancayla Veysel Kalaycı'yı vurarak ağır yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kalaycı'nın motosikletiyle birkaç metre ilerlemeye çalıştıktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Veysel Kalaycı'nın, S.T. tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; motosikleti ile yolda duran Veysel Kalaycı'nın uğradığı silahlı saldırı sonrası birkaç metre motosikletiyle ilerlemeye çalıştığı, ardından da yere düştüğü anlar yer aldı.
Mehmet Can PEÇE/RİZE,
Kaynak: DHA
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