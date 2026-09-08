Rize Ardeşen\'de motosikletli Veysel Kalaycı tabancayla vuruldu, o anlar kamerada

SALDIRI ANI KAMERADA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Veysel Kalaycı'nın, S.T. tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; motosikleti ile yolda duran Veysel Kalaycı'nın uğradığı silahlı saldırı sonrası birkaç metre motosikletiyle ilerlemeye çalıştığı, ardından da yere düştüğü anlar yer aldı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,