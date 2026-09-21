Rize Ayder\'de bal sağımı tamamlandı, 3 ton beklenirken 1,5 ton ürün alındı

??????? FİKRET DELAL - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nın zengin florasında üretim yapan arıcılar, sağım işleminin ardından elde ettikleri balı tüketicilere ulaştırıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca Nisan 2022'de coğrafi işaretle tescillenen Ayder balı, Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifince "Zirve Balı", "Fırtına Vadisi", "Hala Deresi" ve "Kestane Balı" markaları altında satışa sunuluyor.

Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, AA muhabirine, Ayder Yaylası'nda üretilen balda sağım işleminin tamamlandığını söyledi.

Bu yıl hava koşullarının üretimi olumsuz etkilediğini belirten Yaşar, yaklaşık 3 ton rekolte bekledikleri sezonda 1,5 ton civarında ürün alabildiklerini ifade etti.

Yaşar, Ayder balına talep olduğuna dikkati çekerek, "Balımız diğer sezon gelmeden bitmiş oluyor. Elimizde hiç bal kalmıyor, yok satıyoruz." dedi.

Kooperatif bünyesinde 4 marka altında satış yaptıklarını aktaran Yaşar, Zirve Balı'nın kilogram fiyatının 8 bin lira, diğer üç marka adı altında satışa sundukları ürünün kilogram fiyatının ise 5 bin lira olduğunu kaydetti.

Tüketicilere coğrafi işaretli ürünleri tercih etmeleri önerisi

Recep Yaşar, mevcut fiyatların 1 Ekim'e kadar geçerli olacağını, bu tarihten itibaren yeni fiyatların uygulanacağını belirtti.

Yüksek kesimlerdeki zengin bitki örtüsünden daha fazla yararlanmak istediklerine işaret eden Yaşar, ulaşım imkanlarının geliştirilmesiyle bu bölgedeki çiçeklerden elde edilen bal miktarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ayder Yaylası civarında yaklaşık 100 arıcının üretim yaptığını ifade eden Yaşar, tüketicilere coğrafi işaretli ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Yaylada karakovanda üretim yapan Ömer Vatandaş ise karakovan balı üretmenin özel emek gerektirdiğini söyledi.

Hava koşullarının karakovan balı üretimini de etkilediğini vurgulayan Vatandaş, bu nedenle geçen yıla göre üretiminin daha az olacağını tahmin ettiğini anlattı.

Vatandaş, karakovanlarda devam eden sağımın tamamlanmasıyla ürün miktarının netleşeceğini ancak rekoltenin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmayabileceğini kaydetti.

Karakovan balına yurt dışından da talep olduğunu belirten Vatandaş, üretimin sınırlı olması nedeniyle elde edilecek miktarın önem taşıdığını sözlerine ekledi.