Rize Çayeli'de UTV Aracı Dereye Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Rize Çayeli'de UTV Aracı Dereye Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde Efe Karakaş idaresindeki UTV aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

13.06.2024 18:43
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Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan UTV aracının sürücüsü yaralandı.

Efe Karakaş idaresindeki UTV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çataldere köyü Senoz vadisi mevkisinde dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karakaş, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

Yaralı, kaldırıldığı İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize Çayeli'de UTV Aracı Dereye Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize Çayeli'de UTV Aracı Dereye Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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