Rize Çayeli'nde otomobil uçuruma devrildi, 2 kardeş öldü ve Ö.S. yaralandı
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten devrildi. Kazada S.S. ve kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Ö.S. hastanede tedavi altına alındı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yavuzlar köyünde S.S. yönetimindeki 06 BPH 403 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan S.S. ile kardeşi S.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan Ö.S. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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