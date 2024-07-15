Rize Çayeli'nde yaş çay bahçesinde ceset bulundu - Son Dakika
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Rize Çayeli'nde yaş çay bahçesinde ceset bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa köyünde bir yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin, 2 gün önce kaybolan Süleyman Sırrı Küçük'e ait olduğu belirlendi. AFAD ekiplerinin yardımıyla ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

15.07.2024 18:15
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Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde ceset bulundu.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde yaş çay bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark eden kişi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede cesedin, 2 gün önce çalışmak üzere arazisini gittikten sonra haber alınamayan Süleyman Sırrı Küçük'e (52) ait olduğu belirlendi.

Eğimli arazide cesedin taşınabilmesi için AFAD'dan teknik destek istendi.

AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulunduğu yerden alınan ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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