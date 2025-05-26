Rize'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Rize'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

26.05.2025 22:11
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İyidere'de düzenlenen operasyonda 13 Afgan göçmen ve tır sürücüsü tutuklandı.

Rize'nin İyidere ilçesinde yapılan aramada 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mayıs'ta ilçede operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, yabancı plakalı bir tırın dorsesinin içinde koli yığınları arasında oluşturulan alanda gizlenmiş 13 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin yakalandığı araç sürücüsü R.M.R. yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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