Rize\'de 19 Mayıs Coşkusu: Dağcılar Bayrak Astı

19.05.2026 14:40
Rize'de 19 Mayıs Bayramı'nda dağcılar, dev çay bardağından inerek Türk bayrağı astı. Kutlamalar renkli geçti.

RİZE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında profesyonel dağcılar, kentteki Çay Çarşısı'nda bulunan 35 metre yüksekliğindeki dev çay bardağı formundaki yapıya iplerle inerek Türk bayrağı astı. Dağcıların bayraklı gösterisi beğeni topladı.

Kentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Sahil dolgu alanındaki Çay Çarşısı'nda kurulan yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda düzenlenen törenlere; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla başladı. Etkinlikler, Rize İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehter takımının gösterisi ve öğretmen ile öğrencilerin oluşturduğu koro konseri ile devam etti. Kutlamalara katılan gençler, alanda kurulan stantları ziyaret ederek bayramın tadını çıkardı ve eğlenceli vakit geçirdi.

DEV ÇAY BARDAĞINDAN İPLERLE İNDİLER

Program öncesinde Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü üyesi 2 profesyonel dağcı, kentin sembolüne dönüşen 35 metre yüksekliğindeki dev çay bardağı yapısına çıktı. İplerle metrelerce yüksekten aşağı doğru iniş yapan dağcılar, ipler yardımıyla dev Türk bayrağını binanın yüzeyine astı. Dağcıların bayraklı gösterisi beğeni topladı.

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Çok mutlu olduklarını söyleyen dağcılardan Gökhan Yazıcılar, "Uzun yıllardır gelemediğim memleketimde bu vesile ile burada olmaktan çok mutluyum. Burası 35 metre yüksekliğinde bir yapı. Bugün 19 Mayıs ve bunu yapmak bizim için çok önemli. Bayrağımızı gönderde dalgalanırken görmek bizi çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
