Rize\'de 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü mutfak tezgahının altında yakalandı

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Rize'de, 11 suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, mutfak tezgahının altından girilen gizli bölmede yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazar ilçesinde "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, satın almak, yasa dışı kenevir ekimi" ile ilgili çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "görevini yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma, silahla tehdit, ateşli silah ve mutat sayıda mermi bulundurmak" başta olmak üzere hakkında 11 suçtan toplam 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G'nin (46) şüpheli olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri, 4 yıldır aranan C.G'nin (46) yakalanması için çalışma başlattı.

Pazar'a bağlı Yemişli köyünde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.G'yi mutfak tezgahının altından girilen gizli bölmede yakaladı.

C.G, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.