Rize\'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem

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RİZE'nin Hemşin ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Hemşin ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.02'de oldu. Yerin 12,85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Rize'nin yanı sıra Erzurum, Ardahan, Rize ve Trabzon'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.