(ANKARA) - AFAD, Rize'NİN Hemşin ilçesinde, saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Son Dakika › Güncel › Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?