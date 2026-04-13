Rize'de Ağaç Ev Hayali Gerçek Oldu

13.04.2026 10:11
Resul Bilen, 10 yaşındaki ağaç ev hayalini 25 yıl sonra dedesinin ceviz ağacında gerçekleştirdi.

RİZE'de doğup, büyüyen ve yaşamını İstanbul'da sürdüren Resul Bilen (35), 10 yaşında kurduğu ağaç ev hayalini 25 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. Bilen, dedesinden miras kalan ceviz ağacının üzerine 7 metre yüksekliğe ahşap ev inşa etti. Resul Bilen, "Ağaç ev yapmak çocukluk hayalimdi. Herkes köyüne ev yaptırmak ister, ben biraz farklı olsun istedim" dedi.

Eğimli ve zor coğrafyası ile dikkat çeken Doğu Karadeniz'de, ağaç üzerine inşa edilen ahşap evler ilgi odağı oluyor. Rize'de doğup büyüyen ve İstanbul'da yaşayan Resul Bilen, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için memleketindeki dede yadigarı ceviz ağacının zirvesine ahşap ev yapmaya karar verdi. 10 yaşından beri ağaç ev yapma hayali kuran Bilen, çevresindekilerin eleştirilerine aldırış etmeden tek başına evin inşasına başladı. Bahçede kurumaya başlayan ceviz ağacının üzerine elektrik tellerinin hizasını aşmayacak şekilde planlanan yapı, 7 metre yüksekliğe inşa edildi. 9 metrekarelik odası ve 3 metrekarelik balkonu bulunan ahşap ev, kısa sürede köyün sembolü haline geldi. Yoldan geçenler, anı fotoğrafı çektirirken; ahşap evin dışına asılan 'Yere ev yapmak er kişinin işi, ağaca ev yapmak ise Bilenler'in işi' yazılı tabela görenleri tebessüm ettiriyor.

'SOBA KURUP, DENİZE KARŞI ÇAYIMI YUDUMLAMAK İSTİYORUM'

Resul Bilen, "Ağaç ev yapmak çocukluk hayalimdi. Herkes köyüne ev yaptırmak ister, ben biraz farklı olsun istedim. Elektrik teline engel olmasın diye telin üstünde başladım. İlk başta 4'e 5 metre olarak planladım ama ağaca büyük geldiğini fark edince 3'e 3 metre olarak kısalttım. 9 metrekarelik alanın haricinde bir de 3 metrekarelik balkon var. Amacım, orada oturup kafamı dinlemekti. İçini tam bitiremeden acil olarak İstanbul'a dönmem gerekti. Oraya yatak, bir köşeye mutfak ve soba kurup, denize karşı çayımı yudumlamak istiyorum. Fırsat bulduğumda iç kısmını da tamamlayıp bu hayalimi tam anlamıyla gerçekleştireceğim" dedi.

'KÖYDE BİR SEMBOL GİBİ OLDU'

Torununun azmiyle gurur duyan dede Şaban Bilen ise "Bizim torun heves etti, 'Ağacın dalına ev yapayım' dedi, biz de destek olduk. Merak ve azim olmayınca olmaz. 6-7 metre kadar yüksekliği var. Bizim de çok hoşumuza gidiyor, köyde adeta bir sembol gibi oldu. Gelen geçen soruyor. Soy ismimiz 'Bilen' olduğu için o da kendi zekasına göre tabelaya 'Yere ev yapmak er kişinin işi, ağaca ev yapmak ise Bilen'in işi' yazdı. Yoldan geçenler, arabalarını durdurup, ağaç evi arkasına alarak hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu.

'BAŞKA BİR YERDE GÖRSEM KESİNLİKLE 'RİZE' DERDİM'

Köy sakinlerinden Havva Sandıkçı da yapının köye renk kattığını belirterek, "Köyde böyle hayallerin gerçekleştirilmesi çok hoş. Biz de köylü olarak çok memnunuz. Yoldan geçen insanlar ve araçlar, durup fotoğraf çekiyor. Üzerindeki yazı da çok uyumlu olmuş; gerçekten zekasını konuşturmuş. Ben bu evin fotoğrafını başka bir yerde görsem ve bana nerede yapıldığını sorsalar, hiç düşünmeden kesinlikle 'Rize' derdim" dedi.

Kaynak: DHA

Advertisement
