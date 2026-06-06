Rize'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiftekavak Mahallesi'nde bulunan sitedeki bir bloğun 7'nci katında yer alan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Apartman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?