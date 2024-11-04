Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesine devrilen hafif ticari araçta hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Hisarlı köyünde B.B. yönetimindeki 34 RE 7630 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay bahçesine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Maddi hasarın meydana geldiği kazada, sürücü ise yara almadan kurtuldu.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Araç Çay Bahçesine Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?