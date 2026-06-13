Rize'de Arama Faaliyetinde Bot Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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Rize'de Arama Faaliyetinde Bot Devrildi: 1 Ölü

Rize\'de Arama Faaliyetinde Bot Devrildi: 1 Ölü
13.06.2026 19:50
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Fırtına Deresi'nde kaybolan kişiyi ararken botu devrilen AFAD ekibinden 1 personel hayatını kaybetti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında görevli AFAD ekibini taşıyan botun kayaya çarparak devrilmesi sonucu 1 personel hayatını kaybetti.

İlçede yaşayan Volkan Civelekoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sabah saatlerinde Fırtına Deresi'nde arama çalışmalarına başlayan ekipler, Civelekoğlu'nun cenazesinin yerini tespit etti.

Cenazenin bulunduğu bölgeye hareket eden ve içerisinde 5 personelin bulunduğu AFAD botu, kayaya çarparak devrildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarılan 5 personelden 1'i hayatını kaybetti, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Volkan Civelekoğlu'nun cenazesi de sudan çıkarılarak Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çamlıhemşin, 3. Sayfa, Fırtına, Güncel, Yaşam, AFAD, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Arama Faaliyetinde Bot Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika

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