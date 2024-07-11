Rize'de bıçaklı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Rize'de bıçaklı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Rize'de yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet ve 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa ayrıca birden fazla kişiyi silahla tehdit suçundan da ceza verdi. Diğer sanıklar ise kasten yaralama suçundan adli para cezası aldı.

11.07.2024 20:07
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Rize'de, bıçaklı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet ve 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rize 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Mücahit K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar S.Ç. ile M.E.K. ve S.M.K'nin avukatı Şahin Kukoğlu ile diğer avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Mücahit K, kesinlikle öldürmek amacıyla hareket etmediğini, ilk saldırının kendisine yapıldığını, savunma içgüdüsüyle hareket ettiğini ve yaşanan olaylardan pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Mücahit K'ye Halil İbrahim Ak'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Sedat Semavi Sarı'ya yönelik "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, Miraç Bakırcı'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığa, "birden fazla kişiyi silahla tehdit" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 34 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Heyet, sanıklar M.E.K. ve S.Ç'nin "kasten yaralama" suçundan 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı. Heyet, S.M.K'yi kasten yaralama suçundan 75 gün adli para cezasıyla cezalandırarak hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 25 Temmuz 2023'te "ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada, Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de bıçaklı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

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