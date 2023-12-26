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Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Rize'nin merkezine bağlı Bağdatlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak çatıda hasar meydana geldi.

Rize\'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
26.12.2023 - 11:37,
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Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Bağdatlı Mahallesi Taviloğlu Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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