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Rize'de dolmuş şoförü unutulan çantayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
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Rize'de dolmuş şoförü unutulan çantayı sahibine ulaştırdı

Rize'nin Pazar ilçesinde çalışan bir dolmuş şoförü, aracında unutulan ve içinde döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti. Şoförün duyarlı davranışı takdir topladı.

Rize\'de dolmuş şoförü unutulan çantayı sahibine ulaştırdı
02.01.2024 - 15:11,
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Rize'nin Pazar ilçesinde dolmuş şoförü, aracında unutulan ve içinde döviz bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

Pazar Ardeşen dolmuş durağında çalışan Resul Bölükbaş, minibüsünü temizlediği sırada içerisinde döviz ve ilaç olan bir çanta buldu.

Bunun üzerine Bölükbaş, çantanın sahibinin bulunması için durumu Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odasına bildirdi.

Yapılan araştırma sonucu çantanın Ayten Memişoğlu'na (74) ait olduğu belirlendi. Çanta, odaya gelen Memişoğlu'na teslim edildi.

Resul Bölükbaş, yolcular indikten sonra aracı temizlediğini belirterek, "Arka koltukta bir çanta buldum. İçine baktığımda bir miktar avro ile ilaçlar vardı. Sahibine ulaştırdığımız için mutluyum." dedi.

Ayten Memişoğlu ise çantasının bulunmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Şoförümüzden, herkesten Allah razı olsun. Unutkanlığımın cezasıydı bu aslında. Raporla aldığım ilaçlar, onlar da çok önemliydi." diye konuştu.

Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Yüksel, sürücüye duyarlı davranışı için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Ardeşen, Rize, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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