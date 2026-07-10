Rize'de Drift Yapan Sürücülere 301 Bin Lira Ceza

Rize'nin Ardeşen ilçesinde drift atan 2 sürücüye, toplam 301 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından, sürücülerin drift videoları paylaşıldı.

Açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda her iki araç ve sürücüsü kısa sürede tespit edilerek yakalanmış, yakalanan sürücülere drift yapmak ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden toplamda 301 bin lira trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücülerin belgelerine iki ay süreyle geçici olarak el konulmuştur. " ifadelerine yer verildi.