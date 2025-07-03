RİZE'DE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, başlatılan çalışmaları yerinde koordine etmek amacıyla İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü köyüne geldi. Vali Bağdaş, ekiplerden helikopter destekli havadan ve karadan yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Düşen Jete Arama Kurtarma Başlatıldı - Son Dakika
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