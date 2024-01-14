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Rize'de düzenlenen Kış Yüzme Şenliği'nde buzla kaplı gölde yüzüldü - Son Dakika
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Rize'de düzenlenen Kış Yüzme Şenliği'nde buzla kaplı gölde yüzüldü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 8'inci Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, Ayder Yaylası'nın 1700 rakımlı Galer Düzü mevkisinde soğuğa rağmen buzla kaplı gölde yüzdü. Etkinliğe Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'un yanı sıra Gürcistan'dan 300 kişi katıldı. Katılımcılar, suya girmeyi tercih ederken, diğerleri ise yüzenleri ilgiyle izleyip, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Etkinlik organizatörü, su sıcaklığının sıfır derece civarında olduğunu belirterek, etkinliğin her yıl uluslararası bir boyut kazandığını ifade etti.

Rize\'de düzenlenen Kış Yüzme Şenliği\'nde buzla kaplı gölde yüzüldü
14.01.2024 - 16:18,
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RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 8'inci Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, Ayder Yaylası'nın 1700 rakımlı Galer Düzü mevkisinde soğuğa rağmen buzla kaplı gölde yüzdü.

İlçenin Ayder Yaylası'nda bu yıl 8'inci Kış Yüzme Şenliği, denizden 1700 metre yükseklikteki Galer Düzü mevkisinde düzenlendi. Kaçkar Dağı eteklerindeki etkinliğe Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'un yanı sıra Gürcistan'dan 300 kişi katıldı. Katılımcılar, soğuğa rağmen Galer Deresi'ndeki sıfır derece sıcaklıktaki göle girdi. 36 kişi, suya girmeyi tercih ederken, diğer katılımcılar da yüzenleri ilgiyle izleyip, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Sudan çıkan katılımcılar, ateş başına geçerek, ikram edilen çayları içerek ısınmaya çalıştı.

'YİNE SIRA DIŞI BİR ETKİNLİK'

Etkinlik organizatörü Hasan Önder, "Yine sıra dışı bir etkinlik. Şenliğimiz uluslararası bir boyut kazandı. Su sıcaklığı sıfır derece civarında, çok keyifli" diye konuştu. Her yıl etkinliğe katıldığını söyleyen Süleyman Tarakçı da "Bizim Karadeniz insanı coğrafi şartlara direnmiş hayatta ve ayakta kalmış bir toplumdur. Bu etkinlikler bizim için sıra dışı olmuyor. Çok soğuk bir su ama girdikten sonra alışıyorsunuz" dedi.

Etkinliğe Giresun'dan katılan Fatma Tekir  "İlk defa katıldım. Elimde Atatürk'lü Türk bayrağıyla buzun üzerine çıktım. Çok güzel bir andı. Şu an üşümüyorum ama sadece parmak uçlarım acıyor. Herkes bu suya girebilir. Kendimi şu anda 10 yıl gençleşmiş gibi hissediyorum. Sudan çıktıktan sonra karın üzerine bile yattım" diye konuştu. Etkinliğin en genç katılımcısı Rana Sena Yılancı (12) ise "Su bayağı soğuktu. 6 yıldır yüzüyorum, ben ilk defa bu kadar soğuk bir suya giriyorum" dedi. DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rize'de düzenlenen Kış Yüzme Şenliği'nde buzla kaplı gölde yüzüldü - Son Dakika
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