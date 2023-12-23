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Rize'de fırtına nedeniyle çatıdan düşen sac parçası yola savruldu - Son Dakika
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Rize'de fırtına nedeniyle çatıdan düşen sac parçası yola savruldu

Pazar ilçesinde etkili olan fırtına sonucu bir binanın çatısından sökülen sac parçası, yola savruldu. Ardeşen ilçesinde ise kök kısmından kopan ağaç, park halindeki taksinin üzerine devrildi.

23.12.2023 - 18:00,
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RİZE'nin Pazar İlçesinde etkili olan fırtına nedeniyle binanın çatısından sökülen sac parçası yola savuruldu. Ardeşen ilçesinde de kök kısmından sökülen bir ağaç, park halindeki taksinin üzerine devrildi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına olumsuzluklara neden oldu. Pazar ilçesinde, fırtına nedeniyle bir binanın çatısındaki sac parçası yerinden sökülüp, savrulduğu cadde üzerindeki refüje düştü. O anda yoldan geçen kimsenin olmaması olası kazayı önledi. Fırtınanın etkili olduğu Ardeşen ilçesinde de kök kısmından koğan ağaç, park halindeki taksinin üzerine devrildi. Yol tek yönlü trafiğe kapatırken, ağacın devrildiği takside hasar oluştu. Ekiplerin temizlik çalışması sonrası kesilen ağacın kaldırıldığı yol, yeniden trafiğe açıldı.

Rize\'de fırtına nedeniyle çatıdan düşen sac parçası yola savruldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rize'de fırtına nedeniyle çatıdan düşen sac parçası yola savruldu - Son Dakika
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