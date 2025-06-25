Rize'de Hasarlı Binalar Yıkılmaya Başladı - Son Dakika
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Rize'de Hasarlı Binalar Yıkılmaya Başladı

25.06.2025 17:42
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Rize'de fırtına sonrası oturulamaz raporu verilen iki apartmanın yıkımına başlandı.

RİZE'de, geçen yıl 12 Aralık'ta etkili olan fırtınadan sonra tedbir amaçlı tahliye edilip, yapılan incelemelerde bodrum katında hasar belirlenen ve 'oturulamaz' raporu verilen 8 katlı 2 binada yıkım çalışmasına başlandı.

Kentte geçen yıl 12 Aralık'ta etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle sahile yakın Menderes Bulvarı'ndaki 2 bloktan oluşan 8 katlı Kordon Apartmanı'nın dış sıvaları düştü. Sarsıntı hissederek dışarı çıkan binadakiler, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çevresine güvenlik şeridi çektiği apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada oturan 72 kişiden kimileri eşyalarını yanlarına alırken, kimileriyse korkudan içeri giremedi. Evlerini tahliye edenlerin bazısı yakınlarına bazıları da misafirhanelere yerleştirildi. Öte yandan zabıta ekipleri vatandaşların eşyalarını almasının ardından apartman kapısını yeniden zincirle kilitleyip, mühürledi. Yapılan incelemeler sonrası 'oturulamaz' raporu verilen binalardaki vatandaşlar tahliye edildi. Ev sahipleri ve kiracıların boşalttığı binalarda, bugün iş makineleriyle yıkıma başlandı. Yıkımın 4 gün süreceği öğrenildi.

'BİNALARIN HASARLI OLDUĞU BELLİ'

İş makinesi operatörü Metin Keskin, "Yıkıma bugün saat 13.00 sıralarında başladık. Hedefimiz yıkımı 3 ya da 4 günde bitirmek. Binalar çürük. Makası vurduğumuz anda binanın nasıl olduğunu anlıyoruz. Binalarda zaten çatlaklar da vardı. Dokunduğumuzda bir taraf komple aşağıya indi" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Hasarlı Binalar Yıkılmaya Başladı - Son Dakika

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