Rize'de Heyelan: Derecik Köyü Havadan Görüntülendi

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Rize'de heyelanın yaşandığı alan böyle görüntülendi

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinin Derecik köyünde bugün sabah saatlerinde yaşanan heyelan sonrası bölge dron ile böyle görüntülendi.

Rize'de 1 haftadır etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi Derecik Köyü'nde heyelan meydana geldi. Bölgede 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan afette boşaltılan 2'şer katlı 2 boş bina yıkılırken, dere yatağına akan toprak nedeniyle derenin ağzı kapandı ve bir gölet oluştu. Heyelanlı alan havadan görüntülendi.