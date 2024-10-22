Rize'de Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Rize'de Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle dere yatağına inen topraklar için temizlik çalışmaları başlatıldı. Heyelan sonrası oluşan göletin temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

22.10.2024 16:49  Güncelleme: 16:57
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Heyelan sahasında yamaçtan dereye inen toprak için temizleme çalışması başlatıldı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinin Derecik köyünde dün meydana gelen heyelanın ardından bugün sabah saatlerinde heyelan sahasında yamaçtan kopup dere yatağına inen topraklar için temizlik çalışması başlatıldı.

Rize'de 1 haftadır etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi Derecik Köyü'nde dün heyelan meydana geldi. Bölgede 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan afette boşaltılan 2'şer katlı 2 boş bina yıkılırken, dere yatağına akan toprak nedeniyle derenin ağzı kapandı ve bir gölet oluştu. Heyelanın ardından bu sabah saatlerinde bölgede temizleme çalışması başlatıldı. Devlet Su İşleri ve Rize İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada dere yatağına inen topraklar iş makineleriyle alınarak kamyonlarla Çayeli Belediyesi tarafından gösterilen dolgu alanına taşınmaya başlandı.

Heyelan nedeniyle dere yatağının kapanması büyük bir gölet oluşmasına sebep olmuştu. Gölet oluştuğu noktada yaklaşık bin kamyonluk hafriyatın çıkması öngörülüyor.

Öte yandan heyelanın meydana geldiği Büyükköy beldesi Derecik Köyü'nde 9 olmak üzere Rize genelinde şuana kadar toplam 12 ev heyelan riski nedeniyle boşaltılarak tedbir alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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