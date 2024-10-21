Rize'de Heyelanlar Yaşandı

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Rize'de şiddetli yağışlar Pazar ilçesinde de heyelanlara neden oldu

RİZE - Rize'de şiddetli yağışlar Çayeli ilçesinin ardından Pazar ilçesinde de heyelanlara neden oldu.

İlçenin İkiztepe mahallesinin Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki bölümünde yağışlar sonrası toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle Rize- Artvin istikametinde karayolu bir süre tek yönden ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yol yeniden ulaşıma açarken, sağanak yağışın devam ettiği bölgede yetkililer vatandaşları tedbirli olunması noktasında uyarılarda bulundu.