Rize\'de Kalp Nakli Bekleyen Esila Tüfekçi Yaşamını Yitirdi

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Rize'de kalp nakli olabilmesi için kampanya başlatılan 16 yaşındaki Esila Tüfekçi, dün yapılan naklin ardından hayata tutunamadı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 5,5 yıldır tedavi gören Tüfekçi, 2 hafta önce Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ECMO (kalbin veya akciğerin işini geçici olarak devralarak, hastaya yaşam desteği sağlayan yaşam destek sistemi) cihazına bağlandı.

Uygun donör bulunan Tüfekçi'ye, dün yaklaşık 9,5 saat süren ameliyatla kalp nakli yapıldı.

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Esila Tüfekçi, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bütün organ nakli bekleyenler için umut haline gelen Esila'nın vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Esila'mıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. 6 yıllık bekleyişin ardından uygun donör bulunmasıyla gerçekleştirilen kalp nakli ameliyatı sonrasında Esila'mız, 48 saatlik kritik süreci atlatamayarak ebedi aleme göç etmiştir." ifadesini kullandı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"U14 takımımızın antrenörü Hakan Tüfekçi'nin kızı Esila Tüfekçi'nin yaşam mücadelesini kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Esila yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Kalp nakli bekleyen 16 yaşındaki Esila Tüfekçi için "Rize evladına sahip çıkıyor" sloganıyla kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda 26 Nisan'da düzenlenen etkinlikte, Vali Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in de aralarında bulunduğu 100 kişi, organ bağışına dikkati çekmek için bağışçı olmuştu.