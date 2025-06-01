Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tunca beldesinde M.Z. idaresindeki 53 ACH 650 plakalı kamyonetin üzerine yayla yolunda yamaçtan kopan kaya parçası düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile kamyonetteki M.S.Z. ekiplerce Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mustafa Z'nin (55) cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Kamyonete Kaya Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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