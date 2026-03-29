Rize'de Karaya Oturan Balıkçı Teknesi Tahliye Edildi
Rize'de Karaya Oturan Balıkçı Teknesi Tahliye Edildi

29.03.2026 02:09
Rize'de karaya oturan balıkçı teknesindeki bir kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Rize'de karaya oturan balıkçı teknesindeki kişi tahliye edildi.

Kafes balıkçılığında kullanılan tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Fener Mahallesi sahilindeki barınağın girişinde karaya oturdu.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve Rize Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, teknede bulunan 1 kişiyi tahliye etti.

Sahil güvenlik ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındığı, teknenin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de Karaya Oturan Balıkçı Teknesi Tahliye Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Rize'de Karaya Oturan Balıkçı Teknesi Tahliye Edildi - Son Dakika
