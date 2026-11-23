Rize'de Kavrun Yaylası karla kaplandı, 30 santimetre kar biriktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda etkili olan kar yağışıyla yollar ve evler beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte zorlandı.
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı yaylada, yollar ve evler karla kaplandı.
Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'na yağan karla birlikte yeşil örtü beyaza büründü. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı bölgede bazı sürücüler karda ilerlemekte zorlandı. Kar yağışının ardından evler ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: DHA
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