Rize'de kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nu arama çalışamalarında AFAD ekiplerinin botu derede akıntıya kapıldı. Suda savrulan bottaki 3 personel kurtarılırken 1 personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. Devam eden çalışmalarda ise Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedeni derede bulundu.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Kayıp Arayışında Dere Tragedisi - Son Dakika
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