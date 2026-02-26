Rize\'de Lojistik Liman Projesinde İlerleme

RİZE'de Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak lojistik liman projesinde, 25 milyon tonluk taş dolgu ile yüzde 98'lik ilerleme kaydedildi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "İnşallah Ovit bağlantısı da tamamlandığında lojistik liman sadece İyidere bölgesi ve Rize için değil; Doğu Karadeniz ve ülkemiz için çok önemli, stratejik yatırım haline gelmiş olacak" dedi.

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın hizmet verdiği Rize'de, deniz dolgusu üzerinde şehir hastanesi ve millet bahçesinin yanı sıra lojistik liman projesi de yükseliyor. Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak lojistik liman projesinde, 25 milyon tonluk taş dolgu ile yüzde 98'lik ilerleme kaydedildi.

HEDEF, PROJENİN YAZIN BİTMESİ

Ana mendireği 2 bin 950, tali mendireği 395 metre uzunluğunda olan stratejik projede; yıllık 100 bin araçlık Ro-Ro faaliyetleri ve 100 bin konteyner kapasitesi ile deniz taşımacılığında potansiyelin artırılması hedefleniyor. Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü projede, liman inşasının yazın tamamlanması öngörülüyor. Limanla eş zamanlı çalışacak depo ve antrepolarla ilgili çalışmaların da yürütüldüğü bölgede, Ovit Tüneli bağlantı yollarının bu süreç içinde tamamlanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

'SÜREÇ BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Lojistik liman inşaatımız tamamlanmak üzere; bu sene inşallah yazın, lojistik limanın üstyapısı tamamlanmış olacak. Daha sonra lojistiğin üstyapısıyla ilgili çalışma başlayacak. Tabii sadece lojistik limanın yapılması yetmiyor. Bunun yanında o lojistik limanı arkada besleyecek olan bir lojistik merkezin de yapılması zarureti var. Çünkü depolar, antrepolar bulunmalı. Biz bununla ilgili de bir altyapı çalışmasını gerçekleştirdik. Hem lojistik liman çalışması hem lojistik merkezin, lojistik limanı destekleyecek merkezin hem de o limanı besleyecek bağlantı yollarının; Ovit- İkizdere hattında devam eden yol inşaatının hepsinin birlikte bir bütün halinde tamamlanması ile ilgili süreç de bütün hızıyla devam ediyor. Bu yaz lojistik limanın inşa kısmıyla ilgili süreç tamamlanmış olacak. İnşallah Ovit bağlantısı da tamamlandığında lojistik liman sadece İyidere bölgesi ve Rize için değil; Doğu Karadeniz ve ülkemiz için çok önemli, stratejik yatırım haline gelmiş olacak" dedi.