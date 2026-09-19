Rize'de metrekareye 100 kilogramı aşkın yağış İyidere ve Pazar'da sele yol açtı - Son Dakika
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Rize'de metrekareye 100 kilogramı aşkın yağış İyidere ve Pazar'da sele yol açtı

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Rize\'de metrekareye 100 kilogramı aşkın yağış İyidere ve Pazar\'da sele yol açtı
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Rize'nin sahil ilçelerinde etkili olan sağanak, metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışla İyidere'de cadde ve yolları göle çevirdi, araçlar su içinde kaldı. İyidere ve Pazar'da dereler taştı, ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su basarken yüksek kesimlerde heyelan meydana geldi.

DOĞU Karadeniz'de sağanak Rize'nin sahil kesimlerindeki ilçelerinde sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkanınca, cadde ve yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kodlu' kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısının bulunduğu Doğu Karadeniz'de dün etkili olup gece boyu süren yağışlar, Trabzon ve Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış Rize'nin sahil kesimindeki ilçelerinde etkili oldu. Metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkanınca, cadde ve yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu da nasibini aldı. Su birikintileri oluşan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İyidere ve Pazar ilçe merkezlerinde debisi ve su seviyesi artan derelerde taşkınlar meydana geldi. Park halindeki pek çok araç su içinde kalırken, bazı ev ile iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Kentin yükseklerinde çay tarımı yapılan arazilere yakın bölgelerde de irili ufaklı heyelanlar meydana geldi. Selin verdiği hasar havadan görüntülenirken, alt ve üst yapıda hasara yol açan selin ardından, belediye, özel idare, DSİ ile Karayolları ekipleri, iş makineleri destekli temizlik ve su tahliye çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rize'de metrekareye 100 kilogramı aşkın yağış İyidere ve Pazar'da sele yol açtı - Son Dakika
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