Rize'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Tophane Mahallesi Salarha Tüneli çıkışında, gece saatlerinde İsmail Terzi idaresindeki 06 ZR 767 plakalı motosiklet ile Fatih Demirci'nin kullandığı 53 AS 958 plakalı otomobil çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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