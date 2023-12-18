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Rize'de nadir görülen ur kekliği cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Rize'de nadir görülen ur kekliği cep telefonuyla görüntülendi

Rize'nin Pazar ilçesinde avlanması yasak olan ur kekliği, Şentepe köyünde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaçkar Dağları eteklerinde yaşayan ve nadir görülen tür, bir süre sonra gözden kayboldu.

18.12.2023 - 14:54,
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RİZE'in Pazar ilçesinde avlanması yasak olup, nadir görülen ur kekliği, cep telefonu ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Şentepe köyünde bir vatandaş, aracıyla seyir halinde olduğu yolda ur kekliği olduğunu fark etti. Aracının hızını düşüren sürücü, nadir görülen türü bir süre takip etip, o anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kaçkar Dağları eteklerinde yaşayan ve avlanması yasak olan 'ur kekliği', bir süre sonra yoldan uçarak gözden kayboldu. (DHA)

Rize\'de nadir görülen ur kekliği cep telefonuyla görüntülendi
Kaynak: DHA
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