Rize'de öğrenciler "24 Kasım Öğretmenler Günü"ne özel video klip hazırladı - Son Dakika
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Rize'de öğrenciler "24 Kasım Öğretmenler Günü"ne özel video klip hazırladı

Rize'de öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları video kliple kutladı.

24.11.2024 11:46
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Rize'de öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları video kliple kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan klip kapsamında il genelinde farklı okullarda öğrenim gören 500 öğrenci, Rize Valiliği önünde bir araya geldi.

Türk bayrağı açan öğrenciler, çiçek koreografisi oluşturdu.

Hazırlanan koreografi eşliğinde "Rizeli öğrencilerden öğretmenlere mesaj var." yayımlanan klipte öğrenciler, şunları söyledi:

"Bu çiçek her zorlukta bana sabırla öğretmeye devam ettiğin için öğretmenim. Bu çiçek bir fener gibi yolumu aydınlattığın ve ellerimi hiçbir zaman bırakmadığın için öğretmenim. Bu çiçek her koşulda yanımda olduğun, sevgini ve sabrını hiç esirgemediğin için öğretmenim. Bu çiçek geleceğe adım adım yürürken bana pusula olduğun için öğretmenim. Hayat denizime döktüğün inciler için teşekkür ederim öğretmenim.

Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, şehit öğretmenlerimiz Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizin, elleri öpülesi kıymetlilerimizin, siz sevgili öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de öğrenciler '24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel video klip hazırladı - Son Dakika

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