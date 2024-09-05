Rize'de Şiddetli Yağış ve Heyelanlar

Güncel

Rize'de şiddetli yağış sonrası sel bastı, heyelanlar meydana geldi

RİZE - Rize'de meydana gelen şiddetli yağmurda ufak çaplı heyelanlar meydana gelirken bazı derelerinde debileri yükseldi

Rize'de başlayan şiddetli sağanak yağış sonrası bazı bölgelerde ufak çaplı heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Zincirliköprü Köyü meydana gelen heyelan sonrası ekipler çalışma başlattı. Merkeze bağlı Kırklartepe Köyü'nde de şehir merkezini de derenin gelmesi sonucu su bastı. İş yerlerini ve çay alımyerini su basması sonucu çay satmaya gelen vatandaşlar mahsur kaldı. Tıkanan menfezlerde oluşturabilecek sorunlar nedeniyle açılması için ekipler çalışma gerçekleştiriyor. Rize İl Özel İdaresi ekipleri kentte yağmurun etkili olduğu bölgelerde meydana gelen heyelanlar sonrası çalışma yapıyor. Yağmurlar sonrası bazı derelerinde debisi yükseldi. Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıldı.