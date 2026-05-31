Rize\'de Takla Atan Araçta 4 Yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Hunarsu mevkisinde Artvin istikametine seyreden E.A'nın kullandığı 34 TL 9903 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.A. ile araçta bulunan C.K, A.K. ve E.K, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.