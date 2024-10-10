Rize'de Temizlik Personeline Duygusal Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Rize'de Temizlik Personeline Duygusal Doğum Günü Sürprizi

Rize\'de Temizlik Personeline Duygusal Doğum Günü Sürprizi

Rize Belediyesi, temizlik personeli İsmail Yılmaz'ın 52. doğum gününü duygusal kutlamayla sürpriz yaptı.

10.10.2024 11:19
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Rize Belediyesince temizlik personeli İsmail Yılmaz için doğum gününde sürpriz kutlama yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde 15 yıldır görev yapan Yılmaz, 52. yaş gününde Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda çalıştığı sırada bir anda led ekranda eşi Hatice ve kızı Aydanur Yılmaz'ın sesini duydu.

Kızı, video aracılığıyla İsmail Yılmaz'a "Merhaba babacığım. Nasılsın? Bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Seninle olmaktan, senin kızın olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İyi ki varsın, seni çok seviyorum, seni çok öpüyorum." diye seslendi.

Ardından Hatice Yılmaz da eşine "İyi ki doğdun İsmail Bey. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllarımız olsun. Seni seviyoruz, iyi ki varsın." dedi.

Daha sonra ellerinde pasta ile parka gelen anne ve kızı, Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ferdi Beyaztaş ve Yılmaz'ın mesai arkadaşlarının da katıldığı doğum günü kutlamasında duygulu anlar yaşandı.

İsmail Yılmaz, gazetecilere, kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

Bu anı hiç beklemediğini ifade eden Yılmaz, "Arkadaşlar benim için böyle bir sürpriz hazırlamış. 52 yaşındayım, bu yaşıma kadar böyle bir duyguyu, böyle bir anı hiç yaşamadım. Ben işimde çalışıyordum. Çekim yapmışlar, program hazırlamışlar. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, özellikle kızının konuşmasının kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Zaten ekranda kızımı gördüğümde şok oldum. 'Kızımın burada ne işi var, ben mi başka yerdeyim, yoksa başka bir hayal aleminde miyim?' diye düşündüm. Yığıldım kaldım." dedi.

Aydanur Yılmaz ise her babaya bu şekilde kutlamalar yapılması gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Çünkü babalarımız bizim en kıymetlilerimiz. Bizi bu yaşa getirmek için çalışıyor ve çabalıyorlar. Bizler bazen unutabiliyoruz. Gerçekten hayatlarından kısıyorlar ve gece gündüz çalışıyorlar, bizleri eksiksiz bir şekilde hayata hazırlayabilmek için. Mesleğinden dolayı da gurur duyuyorum. Babama sonsuz teşekkür ediyorum. Bu meslekte babam çalışıyorsa bizler için, bizlere helal ekmek getirebilmek için çalışıyor. Alnının akıyla çalışıyor. Ben ona teşekkür ederim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de Temizlik Personeline Duygusal Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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