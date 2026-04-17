Rize\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Çiftekavak kavşağında A.B. idaresindeki 34 FAK 28 plakalı otomobil, H.C'nin kullandığı 61 KA 446 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü A.B. ile otomobilde bulunan E.C, E.A.C. ve M.C. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
