Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı, 11 Tutuklama - Son Dakika
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Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı, 11 Tutuklama

Rize\'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı, 11 Tutuklama

Rize'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çeşitli maddeler ele geçirildi. 15 kişiden 11'i tutuklandı. Baskın anları polis kamerasına yansıdı.

12.12.2024 13:49  Güncelleme: 13:50
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RİZE'de polisin düzenlediği operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'inin tutuklandığı operasyon ve baskın anları da polis kamerasına yansıdı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta teknik ve fiziki takibe aldığı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 28 ekip ve 107 polisin katıldığı, insansız hava aracı ve 1 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda; 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 353,63 gram bonzai, 4,76 gram metamfetamin, 2,86 gram esrar, 3 sentetik hap, 3 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 15 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Şüphelilere yönelik operasyon anları da polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin baskın anları ile ikametlerdeki aramaları yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı, 11 Tutuklama - Son Dakika

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