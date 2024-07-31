Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

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Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Haziran ile 28 Temmuz tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Tespit edilen kişilerin yapılan ev, araç ve üst aramalarında 464,34 gram metamfetamin maddesi, 110 gram skunk maddesi, 88,78 gram sentetik cannobinoid (bonzai) maddesi, 72,48 gram esrar maddesi, 1020 adet ecstasy maddesi, 8 kenevir bitkisi, 3 sentetik ecza maddesi, 4 tabanca ve 38 adet fişek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 54 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, 2'sinin ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.