Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Rize Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 54 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı.

31.07.2024 10:31
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Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Haziran ile 28 Temmuz tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Tespit edilen kişilerin yapılan ev, araç ve üst aramalarında 464,34 gram metamfetamin maddesi, 110 gram skunk maddesi, 88,78 gram sentetik cannobinoid (bonzai) maddesi, 72,48 gram esrar maddesi, 1020 adet ecstasy maddesi, 8 kenevir bitkisi, 3 sentetik ecza maddesi, 4 tabanca ve 38 adet fişek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 54 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, 2'sinin ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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