Rize\'de Vatandaşlar Tilkiyi Besledi

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Kapılarına gelen tilkiyi elleriyle beslediler

RİZE - Rize'de yaylada yiyecek arayan tilkiyi gören vatandaşlar 'Gel uşağum' diyerek eliyle besledi.

Güneysu ilçesi Handüzü Yaylası'nda yiyecek arayan tilki insanların yaşam alanına kadar indi. Tilkiyi gören vatandaşlar evlerine kadar çağırarak yiyecek bir şeyler verdi. O anları kayıt altına alan yöre halkının tilkiye "Uşağum" diye bağırdığı anlar da görüntülere yansıdı.