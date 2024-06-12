Rize'de Yayla Yollarında Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Rize'de Yayla Yollarında Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Rize\'de Yayla Yollarında Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmaları hızla ilerliyor. İl Özel İdaresi ekipleri, 8 bin 600 kilometrelik yol ağının çoğunluğunu oluşturan yayla yollarında 6 yükleyici iş makinesi ve 12 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanırken, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin'deki yayla yollarında çalışmalar tamamlandı, diğer bölgelerde ise devam ediyor.

12.06.2024 10:05
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Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelindeki yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmalarının 18 Mayıs'ta başladığı belirtildi.

Çalışmaların bitme noktasına geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sorumluluk alanımızda 8 bin 600 kilometre yol ağı bulunurken, bunun çoğunluğunu yayla yolları oluşturmaktadır. Türkiye'de özel idare alanında en uzun üçüncü yol ağında bulunan ilimizde çığ açma çalışmalarında 6 yükleyici iş makinesi, 12 personel görev almaktadır. Gelinen noktada bugün itibarıyla çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanmıştır."

Açıklamada, çalışmaların Ardeşen'de 13, Fındıklı'da 8, Çamlıhemşin'de 7 yayla yolunda tamamlandığı, diğerlerinde ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Çamlıhemşin, Fındıklı, Ardeşen, Rize, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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