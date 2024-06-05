Rize'de yemek arayan boz ayılar dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Rize'de yemek arayan boz ayılar dron ile görüntülendi

Rize'de doğada yemek arayan boz ayılar, Elevit Yaylası'nda dron ile havadan görüntülendi. Ayılar, karınlarını doyururken dronun kendilerini görüntülemesine de poz verdi.

05.06.2024 13:11
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Rize'de yemek arayan boz ayılar böyle görüntülendi

RİZE - Rize'de boz ayılar doğada yemek ararken dron ile havadan görüntülendi.

Kendilerine yiyecek arayan ayılar zaman zaman insanların yaşam alanlarına inince vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. Bu kez doğada yine yemek arayan ayılar bu kez kendilerine ait yaşam alanında görüntülendi. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 1884 metre yükseklikteki Elevit Yaylası'nda otlayan boz ayılar dron ile havadan görüntülendi. Bir yandan dağa tırmanıp bir yandan da karınlarını doyurmaya çalışan 2 boz ayı kendilerini görüntüleyen dron bakarak poz vermeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

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