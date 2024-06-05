Rize'de yemek arayan boz ayılar dron ile görüntülendi

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Rize'de yemek arayan boz ayılar böyle görüntülendi

RİZE - Rize'de boz ayılar doğada yemek ararken dron ile havadan görüntülendi.

Kendilerine yiyecek arayan ayılar zaman zaman insanların yaşam alanlarına inince vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. Bu kez doğada yine yemek arayan ayılar bu kez kendilerine ait yaşam alanında görüntülendi. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 1884 metre yükseklikteki Elevit Yaylası'nda otlayan boz ayılar dron ile havadan görüntülendi. Bir yandan dağa tırmanıp bir yandan da karınlarını doyurmaya çalışan 2 boz ayı kendilerini görüntüleyen dron bakarak poz vermeyi de ihmal etmedi.