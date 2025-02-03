Rize'de Yerli Füze Tayfun'un 3'üncü Test Atışı Başarıyla Gerçekleştirildi

Güncel

1) RİZE'DE YERLİ FÜZE 'TAYFUN'UN, 3'ÜNCÜ TEST ATIŞI YAPILDI

ROKET Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun'un test atışının 3'üncüsü, Rize- Artvin Havalimanı'ndan yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen 'Tayfun'un 3'üncü kez test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 12.37'de karadan denize yapılan uzun menzilli test atışı, başarıyla gerçekleştirildi.